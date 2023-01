ஒத்தக்கடை டூ திருமங்கலம்.. மெட்ரோ ரயில் திட்டம் சாத்தியமே.. மதுரை மக்களுக்கு வந்த குட் நியூஸ்!

மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கான சாத்திய அறிக்கை தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை: மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டு வருவதற்கான சாத்திய அறிக்கைகள் தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒத்தக்கடை முதல் திருமங்கலம் வரையிலான 31 கி.மீ மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், திட்ட மதிப்பாக ரூ. 8 ஆயிரம் கோடி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து தென் மாவட்டங்களின் தொழில், கல்வி வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் மதுரையில் கலைஞர் நூலகம், டைடல் பார்க், ஜல்லிக்கட்டு அரங்கம் என்று பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அதுமட்டுமல்லாமல் மதுரையின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வாகன பயன்பாட்டால் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க சாலை வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக தல்லாகுளம் முதல் கோரிப்பாளையம் வரை புதிய மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான திட்டப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

Feasibility reports for bringing metro rail project in Madurai have been submitted to the Tamil Nadu government. It has been reported that a 31 km metro rail project from Othakkadai to Thirumangalam has been planned and the project cost has been fixed at Rs.8 thousand Crores.