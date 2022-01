இதுக்கு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியையே நிறுத்திரலாமே சார்...! கொந்தளித்த பிரபல நடிகர்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : 150 பார்வையாளர்களுடன் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்துவதற்கு நடத்தாமல் இருக்கலாம் திரைப்பட நடிகரும் எழுத்தாளருமான வேல.ராமமூர்த்தி கூறியுள்ளார்

மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி ஜனவரி 14-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது இந்த நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகமே ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்துவதால் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது

மாடுகள் கொண்டுவரும் பாதை, ஜல்லிக்கட்டு விழா நடைபெறும் இடம், மேடை அமைக்கும் பகுதி மற்றும் வீரர்களுக்கு வருவதற்கான பாதை, ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் வெளியேறும் இடம் அனைத்து இடங்களும் பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Film actor and writer Vela Ramamurthy has said that the Jallikattu competition with 150 spectators may not be held.