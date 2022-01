புத்தாண்டும் அதுவுமா.. அதிமுகவிலிருந்து ஸ்டாலினுக்கு வந்த சர்ப்ரைஸ்! புகழ்ந்து தள்ளிய மாஜி அமைச்சர்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : முதல்வர் ஸ்டாலின் சுறுசுறுப்பாக பணியாற்றுகிறார், அவரைப் போலவே மற்றவர்களும் பணியாற்ற வேண்டும் என மதுரையில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறியுள்ளார்.

புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர்ராஜூ தனது குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்லூர் ராஜூ பேசுகையில், அனைவரும் நோய்நொடியின்றி வாழ வேண்டியும், ஒமிக்ரான் கொரோனோ தொற்று நீங்க வேண்டியும் , கொரோனா இல்லாத உலகமாக மாற வேண்டும் என மீனாட்சியம்மனை குடும்பத்தோடு சாமி தரிசனம் செய்துள்ளோம் என்றார்.

Chief Minister Stalin is active and others should work like him said sellur Raju a former minister in Madurai.