AM..PM..CMஆ.. வடிவேலு இல்லாத குறையை அமைச்சர்கள் தான் போக்குறாங்க! சொல்கிறார் செல்லூர் ராஜு!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : நிமிடத்திற்கு நிமிடம் உழைக்கிறேன் என ஜோக் செய்து வடிவேலு இல்லாத குறையை முதல்வரும், அமைச்சர்களும் போக்கி வருகின்றனர் என முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறியிருக்கிறார்.

மதுரை பைகாரா மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் செல்லூர் ராஜூவின் மகன் ஆர்.ஜெ தமிழ்மணி சாரிடபிள் டிரஸ்ட் சாபில் இலவச மருத்துவ முகாமை முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ குடும்பத்தினருடன் இணைந்து துவங்கி வைத்தார்.

இதில் கண்,பல், பொது மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது, தேவைப்படுவோருக்கு மூக்கு கண்ணாடிகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் 100க்கு மேற்பட்ட பொது மக்கள் கலந்து கொண்டு உடல் பரிசோதனை செய்தனர்.

