திமுக ஆட்சி மீது மக்களுக்கு வெறுப்பு.. மதுரையில் மாபெரும் போராட்டம்.. செல்லூர் ராஜு பேட்டி!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: தமிழகத்தில் ஓராண்டு கால திமுக ஆட்சி மீது மக்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இணைப்பு குறித்து பேச தயங்கி வரும் சூழலில், முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மட்டும் தடாலடியாக ஓபிஎஸ் இணைப்பு குறித்து அதிரடியாக கருத்துகளை பேசி வருகிறார். இந்தநிலையில் மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோவில் பாப்பாகுடி சிக்கந்தர்சாவடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பள்ளி கூடுதல் கட்டிடங்களை முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு திறந்து வைத்தார்.

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்கள் வர வேண்டும்.. ஓபிஎஸ்-க்கு மறைமுக அழைப்பு விடுத்த செல்லூர் ராஜு!

English summary

If O Panneer Selvam accepts Edapadi Palanisamy means, He will Accepted in AIADMK says Former Minister Sellur Raju in Madurai. Also He says, Big Protest will happen in Madurai on coming 25th of July against DMK.