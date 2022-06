ஆதீனத்துக்கே மிரட்டலா? நடிகர் விஜய் ஒன்னும் பெரிய ஆள் கிடையாது! ரசிகர்களை சீண்டிய அர்ஜுன் சம்பத்..!

Madurai

மதுரை : மதுரை ஆதீனத்தை கண்டித்து மதுரையில் விஜய் ரசிகர்கள் போஸ்டர் ஒட்டிய நிலையில் நடிகர் விஜய் பெரிய ஆள் கிடையாது என்றும் அவரது ரசிகர்களுக்கு அவர் அறிவுரை கூற வேண்டும் என இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவனர் அர்ஜுன் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

மதுரையில் கடந்த ஞாயிற்றுக் கிழமை பேசிய மதுரை ஆதீனம், நடிகர் விஜய் நடித்த துள்ளாத மனமும் துள்ளும் திரைப்படத்தில் விநாயக கடவுளை கேலியாக பேசியதாகவும் இதனால் நடிகர் விஜய் நடித்த திரைப்படத்தை யாரும் பார்க்க கூடாது என கூறினார்.

மதுரை ஆதீனத்தின் இந்த பேச்சு விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் விதமாக மதுரை மாநகர் பகுதிகளில் சுவரொட்டிகளை ஒட்டினர். அதில் 'மதுரை ஆதினம் மடத்தின் சொத்துக்களை கொள்ளையடிக்க திட்டம் போடுறீங்களேயப்பா! நீங்களாம் தளபதியைப் பத்தி பேசலாமா தப்பா? என கூறியிருந்தர்.

