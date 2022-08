லட்சுமணன் வீரமரணம் அடைந்தது பெருமை.. ‘இன்னொரு மகனையும் அனுப்பி வைப்பேன்’- தந்தை கண்ணீர் மல்க பேச்சு!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எனது மகன் லட்சுமணன் வீரமரணம் அடைந்துள்ளார். அரசாங்கம் விரும்பினால் எனது இன்னொரு மகனையும் ராணுவத்திற்கு பணியாற்ற அனுப்பி வைப்பேன் என வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணனின் தந்தை தர்மராஜ் உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் நடைபெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலில் தமிழகத்தின் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணன் உள்ளிட்ட மூன்று வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர்.

ராணுவ வீரர் லட்சுமணனின் வீரமரணத்தைத் தொடர்ந்து, அவரது சொந்த ஊரான திருமங்கலம் அருகேயுள்ள டி.புதுப்பட்டி கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணனின் ஆசை குறித்து கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார் அவரது தந்தை தர்மராஜ்.

தீவிரவாத தாக்குதலில் வீரமரணமடைந்த தமிழக வீரர்.. ரூ.20 லட்சம் நிதியுதவி அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

We are proud that my son Lakshmanan has died a heroic death. If the government wants, I will send my other son to serve in the army, said Dharmaraj, the father of jawan Lakshmanan.