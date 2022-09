ஒலிம்பிக்கில் கபடி போட்டி! இந்தியா கண்டிப்பாக தங்கப்பதக்கம் வெல்லும்! பாஜக அண்ணாமலை ஆரூடம்!

Madurai

oi-Mohan S

மதுரை: இந்தியாவில் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறும்போது, கபடி போட்டியும் அதில் இடம்பெறும் என்றும், அதில் இந்தியா தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு புகார்களை கூறிவரும் வரும் பாஜகவினர், பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களையும் நடத்தி, மக்கள் மனதில் இடம்பிடிக்க தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

மேலும், தமிழகத்தல் கட்சியை வளர்க்கும் பணிகளில் ஒருபகுதியாக, தமிழகம் முழுவதும் 234 தொகுதிகளிலும் பிரம்மாண்ட கபடி போட்டிகளை நடத்தி வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that India will win the gold medal in Kabaddi when the Olympics are held in India.