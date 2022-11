டாக்டர் சரவணன் இல்ல மண விழா! படையெடுத்து வந்த நடிகர் -நடிகைகள் -அரசியல்வாதிகள் -தொழிலதிபர்கள்!

Madurai

மதுரை: தனது அழைப்பை ஏற்று மகன் திருமண விழாவுக்கு நடிகர், நடிகைகள், அரசியல்வாதிகள், தொழிலதிபர்கள், சாதி அமைப்பினர் என பலதரப்பட்டோரும் வந்து சென்றதால் உற்சாக மிகுதியில் காணப்படுகிறார் டாக்டர் சரவணன்.

இந்தக் கட்சி அந்தக் கட்சி என்றில்லாமல் தனக்கு தெரிந்த அனைத்துக் கட்சி பிரமுகர்களுக்கும் அவர் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

இவரது அழைப்பை ஏற்று அமைச்சர்கள் பழனிவேல் தியாகராஜன், ராஜகண்ணப்பன், கே.ஆர்.பெரியகருப்பன், ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார், சீமான், துரை வைகோ, என பல முக்கிய விஐபிக்கள் திருமண விழாவில் கலந்துகொண்டனர்.

காக்கவைத்த திமுக.. ஓபிஎஸ் பக்கம் சாயும் டாக்டர் சரவணன்! மதுரையில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கார் பாருங்க!

English summary

