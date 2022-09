ஜல்லிக்கட்டுக்கு தனி மைதானம் உருவாக்கும் ஸ்டாலின்! - நாட்டு மாடுகளைக் காப்பதன் பின்னணி

Madurai

oi-Kadar Karay

மதுரை: அலங்காநல்லூர் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள்தான். அதற்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில் வரும் 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் சர்வதேச தரத்தில் தனி மைதானத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைக்க உள்ளது.

ஒருபக்கம் டைடல் பார்க்.. இன்னொரு பக்கம் ஜல்லிக்கட்டு மைதானம்.. மதுரையில் அதிரடி காட்டும் திமுக!

English summary

Jallikattu Stadium in Tamil Nadu: TN Govt had an step to Step up a Jallikattu Stadium near Madurai squaring 16 acres of land. Meanwhile, Here the reasons why MK Stalin is very keen to protect the Naatu Maadu.