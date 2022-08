பாஜக வேண்டாம்.. முழுக்கு போட்ட டாக்டர் சரவணன்.. பிடிஆரை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்ட கையோடு அறிவிப்பு

Madurai

மதுரை: மதுரை மாநகர் பாஜக தலைவராக இருந்த டாக்டர் சரவணன் திடீரென்று அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார். திமுகவின் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனை சந்தித்து கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாநகர் பாஜக தலைவராக செயல்பட்டு வந்தவர் டாக்டர் சரவணன். மதுரையில் மருத்துவமனை நடத்தி வரும் இவர் திமுகவில் இணைந்து எம்எல்ஏ வாக இருந்தார்.

கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுகவில் சீட் கிடைக்காததால் அவர் கட்சியில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தார். பாஜகவில் சேர்ந்தவுடன் அவருக்கு மதுரை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும் அவர் அந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார்.

Dr. Saravanan, who was the Madurai city BJP president, suddenly quits from the BJP party yesterday. DMK's Finance Minister Palanivel Thiagarajan met him and announced his resignation from the party.