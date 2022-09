"அதே பப்ஸ், அதே அளவு..ஆனால் ஜிஎஸ்டியால் விலைமட்டும் கூடிருச்சு" மாணவியின் கேள்வியால் அசந்துபோன சு.வெ

Madurai

மதுரை: ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பால் பப்ஸ் விலை உயர்ந்தது குறித்து பாத்திமா கல்லூரி மாணவி எழுப்பிய கேள்விக்கு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் அளித்த பதில் சமூக வலைதளங்களில் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

மத்திய, மாநில அரசுகளால் விதிக்கப்பட்டு வந்த பல்வேறு மறைமுக வரிகளுக்கு பதிலாக, ஒற்றை வரியாக ஜிஎஸ்டி வரி மத்திய அரசால் அமல்படுத்தப்பட்டது. 2017ம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட இந்த வரிவிதிப்பிற்கு பல்வேறு மாநிலங்கள் முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும், நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பின் போது பெரும்பாலான கட்சிகள் ஆதரவளித்தன.

இதனைத்தொடர்ந்து ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பில் ஒவ்வொரு முறை மாற்றம் செய்யப்படும் போது, மக்கள் பயன்படுத்தும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மீதான விலை அதிகரித்தது. இதற்கு காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும் தொடர்ந்து எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகின்றன. ஏன் இன்றும் கூட ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு, விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சி டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.

