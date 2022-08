சிலம்பத்தில் கலக்கும் சிறுவன் - சாதனை மாணவனுக்கு "கலை இளமணி" விருது!

மாணவனின் சாதனை பட்டியல்

2 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக ஸ்கேடிங் ஒட்டிக்கொண்டு சிலம்பம் சுற்றி America Book of Records சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

27.03.2022 - திருச்சியில் நடைபெற்ற ஹார்வேட் உலக சாதனை புத்தகத்தில் (Harvard World Records, London) தொடர்ந்து 3 மணி நேரம் சிலம்பம் சுற்றி உலக சாதனை. 27.03.2022 - Pathanjali Book of World Records - Silambam Excellence Award. 02.01.2022 - Dindigul - OSCAR World Records - Silambam Stick event for twelve hours.

29.08.2021 - Universal Achievers Book of Records - Continously rotating Silambam in 2021 seconds - 08.08.2021 - Oscar World Records. 16.02.2020 - Pasumai Book of Records - An hour non stop play on Silamba.