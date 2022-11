ச்சே.. என் மனைவி அப்படிலாம் இல்ல! அப்பாவியாக சொன்ன கணவன்! ஆடியோவை கேட்டதும் தேம்பி, தேம்பி..பரிதாபம்

Madurai

oi-Jackson Singh

மதுரை: மதுரையில் தன்னை கூலிப்படை ஏவி மனைவியே கொலை செய்ய முயன்றதை நம்ப மறுத்த கணவர், கடைசியில் போலீஸார் கொடுத்த ஆடியோவை கேட்டு தேம்பி தேம்பி அழுத சம்பவம் நெஞ்சை உருக்குவதாக இருந்தது.

தாங்கள் எவ்வளவு கூறியும் தன் மனைவி மீது அபார நம்பிக்கையை வைத்திருந்த அந்த கணவரை கொலை செய்ய எப்படி அவரது மனைவிக்கு மனது வந்தது என போலீஸாரே கண்ணீர் மல்க கூறுகின்றனர்.

தனது உலகமே மனைவியும், குழந்தையும் தான் என எண்ணி அவர்களுக்காகவே வாழ்ந்து வந்த கணவருக்கு அவரது மனைவி செய்த துரோகம் மிகக் கொடியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இச்சம்பவத்தின் பின்னணி வருமாறு:

English summary

The heart-melting incident in Madurai, a husband who refused to believe that his wife had tried to kill him. finally Police handed over him the conspiracy audio.