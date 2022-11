29 கிமீ.. 17 ஸ்டேஷன்கள்.. மதுரையில் நுழையும் மெட்ரோ ரயில்.. சுரங்கபாதையில் பயணிக்கலாம்! முழுவிபரம்

Madurai

மதுரை: மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாராகி உள்ள நிலையில் இன்னும் சில நாட்களில் தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது. அதன்படி முதற்கட்டமாக மதுரை ஒத்தக்கடையில் இருந்து திருமங்கலம் வரை 29 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு 17 ஸ்டேஷன்களுடன் சுரங்கபாதைகளுடன் கூடிய மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள முக்கிய நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.

குறிப்பாக மதுரை, திருச்சி, கோவை உள்ளிட்ட மாநகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் உள்ளன.

Feasibility Report for Metro Rail Project in Madurai is being prepared and it is going to be handed over to the Tamil Nadu Government in a few days. According to this, in the first phase, a metro rail line with 17 stations and tunnels for a distance of 29 kilometers from Madurai Othakkada to Tirumangalam has been released.