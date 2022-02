'அண்ணே ஒரு காபி குடுங்க'.. டீக்கடை குறித்து மதுரை எம்.பி நெகிழ்ச்சி ட்வீட்.. நெட்டிசன்கள் கமெண்ட்

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர். மேலும் இவர் பிரபல எழுத்தாளரும் கூட. காவல் கோட்டம், வேள்பாரி ஆகிய நூல்கள் இவரை தமிழ்நாடு முழுவதும் அடையாளம் காண செய்தது.

அண்ணே ஒரு காபி குடுங்க.. டீக்கடை குறித்து மதுரை எம்.பி நெகிழ்ச்சி ட்வீட் - வீடியோ

மேலும் பல்வேறு நூல்களையும் எழுதியுள்ளார். சு.வெங்கடேசன் 2019-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் தி.மு.க கூட்டணியில் மதுரை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்.பி.யாக பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டார். மக்கள் பிரதிநிதி ஆனதில் இருந்து மக்களுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருபவர் சு.வெங்கடேசன்.

ஹிந்தி மாணவர்களுக்கு மட்டும் 2 சான்ஸ்?.. கொந்தளித்த எம்பி வெங்கடேசன்.. கிடைத்தது வெற்றி.. நச் ட்வீட்

English summary

Madurai MP su.venkatesan posted a post on Twitter about a tea shop in Madurai. Netizens have been posting various comments on this post. He is a constant voice for the people of Tamil Nadu