புகார் கொடுக்க வருபவர்களை.. விழுந்து விழுந்து கவனிக்கும் மதுரை போலீசார்.. கமிஷனர் செய்த மாஜிக்

Madurai

மதுரை : மதுரை மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் காவல் நிலையங்களுக்கு புகார் அளிக்க வரும் மக்களிடம் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் இருந்து போலீசாரின் அணுகுமுறை குறித்தும் காவல் நிலையத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொண்டனர் என்பது குறித்தும் கருத்து கேட்கப்படுவதால் காவல்துறையினர் மக்களை அணுகும் முறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த நடவடிக்கையை தொடர வேண்டும் என மதுரை மக்கள் கூறியுள்ளனர்.

காவல்துறை அதிகாரிகள் என்றாலே எப்போதும் கடுமையாகவும் சிடுசிடுப்பான முகத்துடன் இருப்பார்கள் என்ற பேச்சு நீண்ட காலமாக இருக்கிறது. அது ஒரு வகையில் உண்மை என்பதை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும்.

எல்லா காவலர்களும் காவல் நிலையங்களிலும் புகார் தர வரும் மக்களிடம் காவலர்கள் அப்படி நடந்து கொள்வது கிடையாது என்றாலும் சில காவலர்களும் காவல் நிலையங்களிலும் பொதுமக்களை தரக்குறைவாக நடத்துவது உண்மைதான்..

English summary

The people of Madurai have said that there has been a change in the way the police approach the people as the people coming to the police stations in the areas under the Madurai Metropolitan Police area are being asked for their opinion from the commissioner's office about the attitude of the police and how they behaved at the police station.