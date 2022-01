அழகிரி பிறந்தநாள்... போஸ்டரில் மாஸ் காட்டும் ஆதரவாளர்கள் - கண்கள் பனிக்க இதயங்கள் இணையுமா?

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மு.க அழகிரி பிறந்தநாளுக்கு ஆண்டு தோறும் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகவே போஸ்டர்கள் ஒட்டி விடுவார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள். இந்த ஆண்டு ஒரே ரத்தம் ஒதுங்கிப்போவதில்லை என்று கூறி முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினுடன் அழகிரியை போஸ்டரில் இணைத்துள்ளனர் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

அலை அடித்து அலைகள் விலகுவதில்லை... அப்படித்தான் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி குடும்பத்தில் ஏற்படும் சகோதர சண்டையும். கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவே கட்சியை விட்டு விலக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அழகிரி. அவர் மீண்டும் திமுகவில் இணைய வேண்டும் என்று விரும்பத் தொடங்கி விட்டனர் அவரது ஆதரவாளர்கள். அதனை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இப்போது மதுரை நகரங்களில் போஸ்டராக ஒட்டி வருகின்றனர்.

மதுரை என்றாலே மாஸ்தான். நடிகர் நடிகையர் பிறந்தநாளோ, அரசியல் தலைவர்கள் பிறந்தநாளோ, போஸ்டரில் மாஸ் காட்டி ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே அதிரவைத்து விடுவார்கள். மு.க அழகிரியின் பிறந்தநாள் வரும் ஜனவரி 30 கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் மதுரை, திண்டுக்கல் நகரங்களில் அவரது ஆதரவாளர்கள் பல்வேறு வாசகங்களோடு போஸ்டர்களை ஒட்டி வருகின்றனர்.

கப்சிப் திமுக.. ஹிந்துக்கள் விஷயத்தில் இப்படிதான்.. முக ஸ்டாலினை கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்கும் காயத்ரி

English summary

MK Alagiri birthday poster ( மு.க. அழகிரி பிறந்தநாள் போஸ்டர்) MK Alagiri, who is celebrating her 71st birthday, his supporters for pasting posters in Madurai City. Alagiri has been linked to a poster by Chief Minister MK Stalin by his supporters.