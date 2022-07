நாட்டிலேயே எளிமையான முதல்வர் ஸ்டாலின்.. ஏற்றத்தாழ்வே காட்ட மாட்டாரு - அமைச்சர் பி.மூர்த்தி புகழாரம்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: இந்தியாவிலேயே மிகவும் எளிமையான முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்தான் என்றும், பாரபட்சம் பார்க்காமல் அனைவருக்கும் பாடுபட்டு வருவதாக அமைச்சர் பி.மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை என்.குன்னத்தூர் கிராமத்தில் 317 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டு மனைப் பட்டா, வங்கிக் கடன், வேளாண் உதவி, முதியோர் உதவித் தொகை, செம்மறி ஆடு உள்ளிட்ட ரூ.1.59 கோடி மதிப்பில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

இதில் கலந்துகொண்ட பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

