பழமையான கட்டிடம் இடிந்து உயிரிழந்த காவலர் குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் இழப்பீடு..மனைவிக்கு அரசு வேலை

மதுரை: மதுரை விளக்குத்தூண் காவல்நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வந்த சரவணன், கண்ணன் ஆகிய காவலர்கள் கீழவெளி பகுதியில் நள்ளிரவு வழக்கபோல் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த பகுதியில் இருந்த பழமையான கட்டிடம் ஒன்று இருவரின் மீதும் திடீரென இடிந்து விழுந்தது.

மதுரை: திடீரென இடிந்து விழுந்த கட்டடம்… இடிபாடுகளில் சிக்கி காவலர் பலி!

இருவரும் கட்டிட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி கொண்டனர். இது பற்றி உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக அங்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் காவலர்கள் இருவரையும் மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

The Tamil Nadu Chief Minister has announced. that the family of policeman Saravanan, who lost his life in the collapse of an old building, will be given 25 lakh rupees in compensation and his wife will be given a government job