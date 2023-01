எவ்வளவு ’துணிவு’ உங்களுக்கு.. வாரிசு ரேஸால் ஓனர்களுக்கு சிக்கல்! 34 தியேட்டர்களுக்கு பறந்த நோட்டீஸ்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தமிழக அரசின் எச்சரிக்கையை மீறி வாரிசு, துணிவு பட நள்ளிரவு சிறப்புக் காட்சிகளை அனுமதியின்றி வெளியிட்ட புகாரில் மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள 34 திரையரங்குகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழ் திரை உலகில் அதிக ரசிகர்கள் குறிப்பாக இளைஞர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ள விஜய் ம்ற்றும் அஜித் நடித்துள்ள வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகி இருக்கிறது.

படம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் இருந்தே இருதரப்பு ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் நேரில் கூட மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்த நிலையில், படம் வெளியான பிறகு யார் படம் ஹிட் என மோதல் எகிறியுள்ளது.

