நமக்கும் ஒரு நம்பிக்கை ‘தளபதி’..மதுரையில் தூண்டில் போடும் ஓபிஎஸ்! சமாதான புறாவை பறக்க விடும் இபிஎஸ்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுகவில் சில மாவட்டங்களில் தனக்கு ஆதரவாளர்கள் இருந்தாலும் மதுரை, கோவை, சென்னை உள்ளிட்ட தலைமையகங்கள் தளபதிகள் இல்லாததால் பின்னடைவு இருப்பதாகக் கருதும் ஓபிஎஸ் , முதற்கட்டமாக மதுரையில் இருக்கும் நிர்வாகிகள் சிலருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவை வைத்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலை கடத்திவிடலாம் என தமிழக பாஜக விரும்பும் நிலையில் அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் அவர்களுக்கும் சிக்கலாகவே இருக்கிறது. இதனால் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் தரப்பு இணைய வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது.

பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்த போது இருவரும் ஒன்றாக வரவேண்டும் என ஸ்ட்ரிக்ட்டாக உத்தரவிட்டதாகவும் இதனால் இருவரும் ஒன்றாகவே பிரதமர் மோடியை வரவேற்றதாக கூறுகின்றனர். ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல எடப்பாடி பழனிசாமியின் நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் தெரிய தொடங்கி உள்ளது.

English summary

Although it has supporters in some districts of the AIADMK, the OPS, which feels that it is lagging behind due to the lack of commanders in Madurai, Coimbatore, and Chennai, has reportedly been holding talks with some administrators in Madurai for the first time.