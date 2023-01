அதிமுக கூட்டணி விவகாரம்.. பலமுறை விளக்கமளித்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் ஏன் கேட்கிறீங்க? சீறிய அன்புமணி

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: அதிமுக, பாமக இடையே தற்போது கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதிமுக கூட்டணி தொடர்பாக மதுரையில் கேள்வி கேட்கப்பட்ட நிலையில், ‛‛மீண்டும் மீண்டும் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறீங்க?'' என அன்புமணி ராமதாஸ் பதில் கேள்வி கேட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ பன்னீர் செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் செயல்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் தான் கடந்த ஆண்டு ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது.

பொதுக்குழு மூலம் ஓ பன்னீர் செல்வம் கட்சியில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

“எரிமலை”யாக வெடித்த பன்னீர்.. இனி அவ்ளோதான்! அவதூறு வழக்கு போடுவேன் - எடப்பாடிக்கு காரசார பதில்

English summary

Anbumani Ramadoss answered the question and gave a clear explanation when a question was asked in Madurai regarding the AIADMK alliance in Madurai, where there are conflicts of opinion between the AIADMK and the PMK,