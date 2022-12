வாய் உதார் வேணா மாட்டிக்காத வீணா! துணிவு Vs வாரிசு! மாஸ் மாட்டும் மதுரையன்ஸ்! ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : நடிகர் அஜித் நடித்த திரைப்படம் துணிவும் நடிகர் விஜய் நடித்த வாரிசு திரைப்படமும் பொங்கல் அன்று ஒரே நாளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், போஸ்டருக்கு பெயர் போன மதுரையில் அஜித்குமார் மற்றும் விஜய் ரசிகர்களுக்கிடையே ஏற்பட்டுள்ள போஸ்டர் போட்டி மதுரை ரசிகர்களிடம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வாரிசு படத்தின் புரோமோசன் பணிகளில் படக்குழு கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிலான 'ரஞ்சிதமே' மற்றும் செகண்ட் சிங்கிலான தீ தளபதி யூடியூபில் வெளியானது.

தமன் இசையில் நடிகர் விஜய் பாடியுள்ள ரஞ்சிதமே பாடலும், சிம்பு பாடிய தீ தளபதி ரசிகர்களிடையே பலத்த வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. நடிகர் விஜய்யுடன் முதன்முறையாக இயக்குனர் வம்சி படிப்பள்ளி சேர்ந்திருப்பதும் இந்த படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பினை கூட்டி இருக்கிறது.

English summary

Actor Ajith starrer Thunivu and actor Vijay starrer Varisu are releasing on the same day on Pongal, Madurai is famous for its posters, and the poster competition between Ajith Kumar and Vijay fans has created a sensation among Madurai fans.