எங்களை வைத்து வழக்கை முடிச்சிட்டாங்க! காரணமான ஸ்டாலின்.. திறவுகோலாக ஜெயலலிதா! உருகிய ரவிச்சந்திரன்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் வெளிநாட்டு உள்நாட்டு சக்திகள் தொடர்பில் உள்ளன எனவும், எங்களை வைத்து இந்த வழக்கை முடித்துக் கொண்டார்கள் என மதுரை மத்திய சிறையில் இருந்து வெளியான ரவிச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதைப் போல தங்களையும் விடுவிக்க வேண்டும் என நளினி உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்திருந்த நிலையில் நேற்று உச்சநீதிமன்றம் 6 பேரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

இதனைத் தொடந்து நளினி, முருகன், சாந்தன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் வேலூர் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டனர். இவ்வழக்கில் ஏற்கனவே குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்த பேரறிவாளன் ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

எத்தனை வருஷ ஏக்கம்? விடுதலையாகியும் தொட்டு பேச கூட முடியலையே!கணவர் சென்ற வேனின் பின்னால் ஓடிய நளினி

English summary

Ravichandran, who was released from the Madurai Central Jail, said that foreign and domestic forces are involved in the murder case of former Prime Minister Rajiv Gandhi and they have closed the case with us.