525 + 3,327 என்னாச்சு இதெல்லாம்? - திமுக அரசுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் சரமாரி கேள்வி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : திமுக அரசால் வெளியிடப்பட்ட 3,327 அறிவிப்புகளின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்திட முதலமைச்சர் முன்வருவாரா? என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது திமுக வெளியிட்ட 525 வாக்குறுதிகள் பற்றிய உண்மை நிலையை முதல்வர் சொல்லத் தயாரா என்றும் ஆர்.பி.உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மதுரை மாவட்டத்தில் நலத்திட்டங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறதா? நிதி ஒதுக்கப்படாமல் பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறதா? என பல சந்தேகங்கள் பல மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன என்றும் உதயகுமார் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி, பிரதமர்லாம் சொல்றாங்க.. முதல்வர் ஸ்டாலின் மறுப்பது ஏன்? - ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி!

English summary

Will Chief Minister Stalin come forward to clarify the current status of the 3,327 notifications issued by the DMK government? Former AIADMK Minister RB Udhayakumar raises questions.