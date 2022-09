ஒடும் ரயிலில் கத்தியை காட்டி..பெண் பயணியிடம் நகை பறிக்க முயற்சி..வட மாநில கொள்ளையர்கள் அட்டகாசம்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: திருமங்கலம் அருகே ஓடும் ரயிலில் பகல் நேரத்தில் பெண் பயணியிடம் வடமாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் கத்திமுனையில் நகை பறிக்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருச்சியில் இருந்து மதுரை வழியாக கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்துக்கு தினசரி இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இரு மார்க்கங்களிலும் இயக்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, நெல்லையை சேர்ந்த சுந்தரம், அவரது மனைவி லட்சுமி இவர்களது மகன் திருச்சியில் வசித்து வருகிறார்.

மகனைப் பார்ப்பதற்காக தம்பதியினர் நேற்று இந்த ரயிலில் திருச்சிக்கு பயணம் செய்தனர். இதற்காக 2ஆம் வகுப்பு இருக்கை வசதி பெட்டியில் முன்பதிவு செய்திருந்தனர். இந்த ரயில் விருதுநகரில் இருந்து புறப்பட்டு மாலை சுமார் 4.30 மணியளவில் திருமங்கலம் குண்டாறு ரயில் பாலத்திற்கு அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, குறைந்த வேகத்தில் இயக்கப்பட்டது.

பட்டும் திருந்தாத இலங்கை.. 8 தமிழக மீனவர்களுக்கு சிறை.. நீதிமன்றம் உத்தரவு - 15 நாட்கள் அடைப்பு

English summary

Robber Attempting to steal jewelry from woman train passenger near Madurai. An incident in which people from the northern state tried to steal jewelery from a female passenger in a train running near Thirumangalam in the daytime.