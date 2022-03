ஸ்டாலினின் பிரதமர் கனவு பலிக்காது.. 400 இடம் எங்களுக்கு வரும்.. அண்ணாமலை பேட்டி

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் பிரதமராக வேண்டும் என கனவு கண்டு வருவதாக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலூர் அருகே வெள்ளலூர் நாட்டில் நடைபெற்ற கோயில் திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள வந்த அண்ணாமலை மதுரை விமான நிலையத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசினார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் வார்த்தை ஜாலம் மட்டுமே இருக்கிறது. அனைத்தும் பகல் கனவுதான். தமிழ்நாடு அரசின் கடன் சுமை ரூ.6 லட்சம் கோடியை கடந்து இருக்கிறது. இந்த கடனை தமிழ்நாடு மக்கள் மீது சுமத்தி உள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin, Kerala Chief Minister Binarayi Vijayan and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee are dreaming of becoming the next Prime Minister.