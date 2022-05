டி.ஆர். பாலு வெச்ச புள்ளி.. கோலம் போடும் திமுக "லீடர்கள்".. எகிறி அடிக்கும் ஸ்டாலின்.. கலங்கும் பாஜக

Madurai

oi-Hemavandhana

மதுரை: ஒன்றிய அரசோடு பேசவேண்டியதை பேசி பெற வேண்டியதை பெறுகிறோம்... அதே நேரத்தில் அவர்கள் ஏதாவது எல்லை மீறினால், உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம். மண்டியிட்டு பழக்கம் இல்லை அதே நேரத்தில் அடாவடித்தனம் செய்ததில்லை" என்று திருச்சி சிவா எம்பி காட்டமாக கூறியுள்ளார்.

10 ஆண்டுக்கு பிறகு ஆட்சியை பிடித்த திமுக, தற்போது ஓராண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது.. இந்த வெற்றியை தமிழகமெங்கும் திமுகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், மதுரையில், திருமங்கலம் ஜவஹர் நகர் பகுதியில் திமுகவின் ஓராண்டு சாதனை விளக்க பொதுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக திமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் திருச்சி சிவா எம்பி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

உதகை மலர் கண்காட்சி...முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார் - உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு

English summary

stalin should come as Prime Minister and There is a Dravidian model of rule in tamiladu, says mp trichy siva ஸ்டாலின் பிரதமராக வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது