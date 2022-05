20 நிமிடம் பரபர பேச்சு! நள்ளிரவில் திடீர் பிரவேசம்! மதுரை ஆதினத்தை திடீரென சந்தித்த அண்ணமலை!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தருமபுரம் ஆதீன பட்டினப்பிரவேசம் இதற்கு தடை நீக்கப்பட்ட நிலையில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மதுரை ஆதீனத்தை திடீரென நேரில் சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வானது இம்மாத இறுதியில் நடைபெற உள்ளது. திராவிடர் கழகத்தினரின் எதிர்ப்பால் ஆதினத்தை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமைவாய்ந்த சைவ மடமான தருமபுரம் ஆதினத்தின் பட்டினப் பிரவேச நிகழ்வு அப்பகுதியில் பதற்ற நிலையை உருவாக்கியது

தமிழக அரசு ஆன்மீக அரசு என்பதை மெய்பித்துவிட்டது! பட்டின பிரவேசம் விவகாரம்! தருமபுரம் ஆதீனம் பாராட்டு

English summary

It is considered an important event in the political arena that the Tamil Nadu BJP leader had a sudden face-to-face meeting with Annamalai Madurai Athena after the ban on the Dharmapuram Athena pattina pravesam was lifted.