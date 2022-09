தமிழர்களுக்கு “தைரியம்” இல்லை.. ராமர் யாரென கேட்ட மறுநாளே கருணாநிதிக்கு உடல் நலக்குறைவு - சு.சாமி

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: தமிழர்களுக்கு அறிவு இருப்பதாகவும், ஆனால், தைரியம் இல்லை எனவும் மதுரையில் நடைபெற்ற தனது பிறந்தநாள் விழாவில் பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்ரமணியன் சாமி தெரிவித்து இருக்கிறார்.

மதுரையில் பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்ரமணியன் சாமியின் 83 வது பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது. இதில் அரசியல் கட்சியினர், தொழிலதிபர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த விழாவில் பேசிய சுப்ரமணியன் சாமி, " சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு மெதுவாக இந்தியா சொந்த காலில் நிற்க தொடங்கி உள்ளது. இந்தியாவில் அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் பெரும் மாற்றம் வர போகிறது.

“சூதாட்டமா?”.. இந்தியா படுதோல்வி ஏன்? அமித்ஷா மகன் ஜெய்ஷாவை கோர்த்துவிடுகிறாரா மீது சுப்ரமணியன் சாமி

English summary

Senior BJP leader Subramanian Samy said at his birthday party in Madurai that Tamils have knowledge but no courage. Karunanithi asked that who Rama was. The day after he fell ill