சீனியர் அமைச்சர்களை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டார்.. 10ம் இடத்தில் உதயநிதி.. செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: திமுகவில் சீனியர் அமைச்சர்கள் ஏராளமானோர் இருந்தும், அனைவரையும் உதயநிதி ஸ்டாலின் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல், காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு என்பது போல் தன் மகனை முதலமைச்சர் புகழ்ந்து பேசி வருவதாகவும் செல்லூர் ராஜூ கூறியுள்ளார்.

மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரம் பகுதியில் அதிமுக சார்பில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கலந்துகொண்டார். இதில் ஏராளமான அதிமுக தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசுகையில், எம்ஜிஆர் மறைந்து 36 ஆண்டுகள் கடந்தாலும், அவர் பெயரை சொல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் யாராலும் அரசியல் செய்ய முடியவில்லை. தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூட, எம்ஜிஆரை சித்தப்பா என்ரு கூறிதான் அரசியல் பேச வேண்டி உள்ளது.

English summary

