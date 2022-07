ஜெயக்குமாருக்கு வந்த சிக்கல்.. வாக்கி டாக்கி ஊழல் பற்றி விரிவான விசாரணை நடத்தும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை

Madurai

மதுரை: மீனவர்களுக்கு வாக்கி-டாக்கி வாங்கியதில் அரசுக்கு ரூ.35.72 கோடி இழப்பீடு ஏற்பட்டதற்கான 144 ஆவணங்கள் சிக்கியுள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளனர். விசாரணை நடைபெற 3 மாத காலம் அவகாசம் தேவை எனவும் ஊழல் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சார்பாக நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

மதுரை மேலமடையைச் சேர்ந்த மோகன், தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், "தமிழக மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்லும்போது எல்லை தாண்டினால் இலங்கை கடற்படையினரால் தாக்கப்படுவதை தடுக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு வாக்கி-டாக்கி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.

கடந்த 2008-ம் ஆண்டு இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்தது. இந்த திட்டத்திற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, 3,100 வாக்கி-டாக்கிகள் வாங்குவதற்கு தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

English summary

The anti-bribery department has filed a report in the Madurai High Court bench that 144 documents have been found to show that the government has received compensation of Rs.35.72 crore for the purchase of walkie-talkies for fishermen. A status report has been filed on behalf of the Anti-Corruption and Bribery Department, which requires 3 months time for the investigation.