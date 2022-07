அதே மண்டபத்தில்.. குறுக்கே புகுந்த டிடிவி தினகரன்.. பிடி கொடுக்காத பேச்சால் ஓபிஎஸ் தரப்பு குழப்பம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, தினகரன் ஆகியோரோடு கை கோர்ப்பார் எனத் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், 'ஐ ஹேட் அதர் ஐடியா' எனச் சொல்லியிருக்கிறார் டிடிவி.தினகரன்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டு, ஓபிஎஸ்ஸை ஓரங்கட்டி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக உருவெடுத்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஆனாலும், கட்சி யார் கையில் இருக்கிறது என்பதில் குழப்பம் நீடிக்கிறது.

கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் ஈபிஎஸ்ஸுக்கு அதிக ஆதரவு இருக்கும் நிலையில், நீதிமன்றத்தையும், தேர்தல் ஆணையத்தையும் மாறி மாறி நாடி வரும் பன்னீர்செல்வம், டெல்லி ஆதரவு, சசிகலா ஆதரவை பெரும் திட்டங்களில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

4 நாட்களுக்கு மிக கனமழை..5 மாவட்ட மக்களே உஷார்..சூறாவளிக் காற்றும் வீசுமாம்

English summary

It is being said that O.Panneerselvam will join hands with Sasikala and TTV Dhinakaran. In this situation, AMMK general secretary TTV Dhinakaran has said that he will not compromise with anyone.