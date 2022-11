பக்கத்து சீட்டுக்கே பொங்குனாரே.. பாஜக ஐடியாவை பார்த்தீங்களா.. ‘சிக்னல்’.. உற்சாகத்தில் ஓபிஎஸ் டீம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : பக்கத்தில் ஓபிஎஸ் அமரக்கூடாது என கொந்தளித்து போராட்டம் நடத்திய எடப்பாடி பழனிசாமியே, ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அருகில் நிற்கும்படி ஆகிவிட்டது, அடுத்தடுத்து ஓபிஎஸ் சொல்படியே நடக்கும் பாருங்கள் என வெடி வீசுகிறார்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

நேற்று தமிழகம் வந்த பிரதமர் மோடியை மதுரை விமான நிலையத்தில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் வரவேற்று, வழியனுப்பி வைத்தனர்.

பிரதமர் மோடியை வரவேற்றபோது தள்ளித் தள்ளி நின்ற ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரையும் அருகே வரவழைத்து அவர்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார் பிரதமர் மோடி.

அதேபோல, திரும்பிச் செல்லும்போதும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் அருகருகே நின்று பிரதமர் மோடியை வழியனுப்பி வைத்தனர். அருகருகே நிற்கும் ஏற்பாட்டின் மூலமே எடப்பாடிக்கு ஸ்ட்ராங்கான சேதியை சொல்லி இருக்கிறது பாஜக தலைமை என்கிறார்கள்.

English summary

Edappadi Palaniswami, who had protested violently not to sit near to OPS, has been forced to stand next to O.Panneerselvam while PM Modi visit, and the supporters of OPS criticizing about that.