ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பலியான வீரர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை? அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தகவல்!

Madurai

மதுரை : ஜல்லக்கட்டில் உயிரிழந்த மாடுபிடி வீரரின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்குவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பார் என்று அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். அலங்காநல்லுரில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை தொடங்கி வைத்து போட்டியை ரசித்த அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தபோது இதனைத் தெரிவித்தார்.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

இறந்து போன ஜல்லிக்கட்டு மாடு பிடி வீரர்களுக்கு அரசு வேலை குறித்த கேள்விக்கு அது குறித்து தமிழக முதல்வர் உரிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Minister Udhayanidhi Stalin has said that Chief Minister M.K.Stalin will announce the government job to the family of the cowherd who died in Jallakattu.