சரியான திட்டமிடல் இருந்தால் எந்த சூழலிலும் எப்போதும் வெற்றி பெறலாம் - முனைவர் சௌ. நாராயணராஜன்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மாணவர்கள் உயர்கல்வியை தேர்வு செய்யும் முன்பாக என்ன மாதிரியான படிப்புகள் உள்ளன என்று பார்த்து நமக்குத் தேவையான விரும்பிய கோர்ஸை தேர்வு செய்ய வேண்டும். விரும்பிய கோர்ஸ் கிடைக்கா விட்டால் நமக்கு கிடைத்த கோர்ஸை விரும்பி படிக்க வேண்டும் அதுதான் விவேகமானது. எந்த படிப்பு படித்தாலும் நன்றாக படித்தால் வெற்றி பெற முடியும் என்று சிவந்தி ஆதித்தனார் கல்லூரி செயலாளர் டாக்டர் சௌ. நாராயணராஜன்

மாறிவரும் இன்றைய கல்விச்சூழலில் உயர்கல்வித்துறையில் என்ன மாதிரியான படிப்புகள் உள்ளன என்று நமது ஒன் இந்தியா தமிழ் இணையதளத்திற்கு விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் பதில் அளித்துள்ளார் டாக்டர் சௌ. நாராயணராஜன்.

கலை,அறிவியல், பொறியியல், மருத்துவம், வேளாண்மை, மேலாண்மை, மீடியா, டிசைனிங் போன்ற கல்வித்துறையில் நமக்கு எதில் திறமையும் ஆர்வமும் உள்ளதோ அது சார்ந்த படிப்புகளை தேர்வு செய்து படிக்க வேண்டும் அப்படி படித்தால் எளிதில் அந்த துறையில் வெற்றி பெறலாம் என்கிறார் டாக்டர் சௌ. நாராயணராஜன்.

English summary

Students need to look at what kind of courses are available before choosing higher education and choose the desired course we want. If the desired course is not available then it is prudent for us to like and study the course available. Sivanthi Adithyanar College Secretary Dr. S. Narayana Rajan said that any study can be successful if studied well.