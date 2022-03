எது நாங்க பாஜகவின் பி டீமா.. காங். உடனும் கூட்டணி வைக்கவும் தயார்.. சொல்வது ஓவைசியின் மஜ்லிஸ் கட்சி

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: பாஜகவை வீழ்த்த அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒரே அணியில் இணைய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக ஓவைசியின் மஜ்லிஸ் கட்சி மூத்த தலைவர் ஒருவர் சில முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

தெலங்கானாவின் ஹைதராபாத்தை மையமாகக் கொண்டது ஒவைசியின் மஜ்லிஸ் கட்சி. மஸ்லிஸ் கட்சி தலைவர் ஒவைசி ஹைதராபாத்தில் இருந்து தான் எம்பியாக உள்ளார்.

இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஓவைசி தெலங்கானாவைத் தாண்டி, வேறு மாநிலங்களிலும் மஜ்லிஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளார்.

English summary

AIMIM says the party is willing to ally with NCP and Congress: AIMIM party MP Imtiaz Jaleel says AIMIM is not 'B' team of BJP.