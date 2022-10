எருமை கன்ற கூட விடவில்லை.. அட காமவெறியனே.. ஒன்று கூட ஊர்

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் புனேவில் எருமை கன்று ஒன்று பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உள்ளூர் மக்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் மக்கள் அந்த நபரை கடுமையாக தாக்கியுள்ளதால் அவர் தற்போது சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஸ்டாலின் இடத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின்! நாளை பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடம் செல்கிறார்!

English summary

The incident of rape of a buffalo calf in Pune, Maharashtra state has caused great shock. A person has been arrested based on a complaint filed by local people in this matter. The man was severely assaulted by the crowd before he was arrested and is now admitted to the hospital for treatment.