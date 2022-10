அந்தரங்க உறுப்பை தொட வைத்தார்.. இயக்குனர் சஜித்கான் மீது நடிகை ஷெர்லின் சோப்ரா பரபர புகார்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: திரைப்பட இயக்குனர் சஜித் கான் தன்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டார். அந்தரங்க உறுப்பை தொட வைத்தார். அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீ டூ மூலம் குற்றம்சாட்டிய நடிகை ஷெர்லின் சோப்ரா தற்போது போலீசில் புகார் செய்துள்ளார். இவர் மீது ஏற்கனவே 10 பேர் பாலியல் புகார் கொடுத்துள்ள நிலையில் இந்த புகார் என்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திரைத்துறையில் நடிகைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்கும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருகின்றன. இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட நடிகைகள் மீ டூ இயக்கம் மூலம் புகார் தெரிவித்து வருகின்றன.

இதில் பல பிரபலங்கள் சிக்கியுள்ளனர். இந்நிலையில் தான் இந்தி திரைப்பட நடிகை ஒருவர், இந்தி திரைப்பட இயக்குனர் மீது பாலியல் புகார் அளித்து மீ டூ மூலம் குற்றம்சாட்டி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Film director Sajid Khan misbehaved with her. He made me touch his private part. Actress Sherlyn Chopra has now filed a complaint with the police after accusing Me Too of taking action against him. As 10 people have already filed a sexual complaint against him, this complaint has created a stir.