கழன்று விழுந்த சக்கரம்.. விமானியின் துணிச்சல் முடிவு.. மும்பையில் பத்திரமாக தரையிறங்க ஆர் ஆம்புலன்ஸ்

மும்பை: ஏர் அம்புலன்ஸ் ஒன்றின் சக்கரம் புறப்படும்போதே கழன்று விழுந்த நிலையில், விமானி சமயோஜிதமாக செயல்பட்டதால் அந்த விமானம் மும்பையில் அவசரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டு பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் இருந்து ஹைதராபாத்திற்கு ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று நேற்றிரவு புறப்பட்டது. அதில் விமானப் பணியாளர்கள் இருவர், நோயாளி, அவரது உறவினர், டாக்டர் என மொத்தம் ஐந்து பேர் இருந்தனர்.

அந்த ஏர் ஆம்புலன்ஸ் நாக்பூர் விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும்போது, அதன் சக்கரம் திடீரென ஓடுபாதையிலேயே கழன்று விழுந்து விட்டது. இதையடுத்து அந்த விமானத்தை மும்பை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்க விமானி முடிவு செய்தார்.

A Jet Serve Aviation C-90 aircraft VT-JIL was operating an Ambulance flight from Nagpur with patient on board. While departing, a wheel separated & fell on ground. Aircraft landed in Mumbai. Crew confirmed they did a belly landing (no landing gear taken out), foam put on runway. pic.twitter.com/euUIyfQRp5