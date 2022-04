அமித்ஷாவால் ‛அது’ முடியவில்லை! வகுப்புவாத சக்திகளை வோரோடு அகற்றுங்க! சரத்பவார் ஆக்ரோஷம்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: ‛‛டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் வன்முறையை தடுக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தவறிவிட்டார். அவரது கையில் அதிகாரம் இருந்தும் கூட அவரால் டெல்லி போன்ற பெரிய நகரங்களில் வன்முறையை தடுக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்சியில் உள்ள வகுப்புவாத சக்திகளை வேரோடு பிடுங்கி எறிய வேண்டும்'' என தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் கூறினார்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, சரத்பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்துகின்றன. காலம் காலமாக பாஜகவுடன் கைகோர்த்திருந்த சிவசேனா கடந்த சட்டசபை தேர்தலின்போது வேறு நிலைபாட்டை எடுத்தது.

இந்த கூட்டணிக்கு ‛மகாராஷ்டிர விகாஸ் அகாடி' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டணி சார்பில் சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியினர் மீது மத்திய விசாரணை அமைப்புகளான சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த நடவடிக்கைக்கு பின்னால் மத்திய பாஜக அரசு உள்ளதாகவும், இது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை எனவும் அக்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். மேலும், தொடர்ச்சியாக மத்திய பாஜக அரசுை அவர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கோலாப்பூரில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் பேசியதாவது:

English summary

In Delhi violence row Union Minister Amit Shah completely failed. He has power, but he can not even handle a city like delhi. So we Have to uproot the communal forces that are currently in power in this country’’ says sharad pawar in Kolahpur rally.