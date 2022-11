"வறுமை, பசிக்கொடுமையிலும் தளராத மனம்".. கடின உழைப்பு.. அமெரிக்காவில் விஞ்ஞானியான பழங்குடியின இளைஞர்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மகாராஷ்டிராவின் பழங்குடியின பகுதியில் பிறந்து ஒருவேளை கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்த பாஸ்கர் ஹலமி என்பவர் தனது அயராத உழைப்பால் அமெரிக்காவில் விஞ்ஞானியாக பணியில் சேர்ந்து சாதித்து காட்டியிருப்பது பலருக்கும் தன்னம்பிக்கையூட்டும் சம்பவமாக அமைந்துள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் கட்சிரோலி மாவட்டம் வனப்பகுதிகள் நிறைந்த பகுதியாகும்.

இந்த மாவட்டத்திலுள்ள சிர்ச்சடி என்ற பழங்குடியின கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் பாஸ்கர் ஹலமி.

English summary

An unyielding mind despite poverty, Hard work, A tribal youth who became a scientist in America Bhaskar Halami, who was born in a tribal area of Maharashtra and probably grew up with hardships, has made it as a scientist in the United States through his tireless work.