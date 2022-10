அடக்கொடுமையே.. டீ வேண்டாம் என்ற கலெக்டர்.. மகாராஷ்டிரா அமைச்சர் கேட்ட கேள்வி.. வெடித்த சர்ச்சை

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் டீ வேண்டாம் எனக்கூறிய கலெக்டரிடம் மகாராஷ்டிரா அமைச்சர் கேட்ட கேள்வி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி ஆட்சி நடந்தது. முதல்வராக சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே இருந்தார். சமீபத்தில் இந்த கூட்டணி ஆட்சி கவிழ்ந்தது.

இதையடுத்து சிவசேனாவின் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தது. இதில் சிவசேனா அதிருப்தி அணியின் தலைவர் ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல் அமைச்சராக உள்ளார். துணை முதல்வராக பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் உள்ளார்.

English summary

Are you drink alcohol? The question asked by the Maharashtra minister to the collector who said that there is no tea in Maharashtra has caused a great stir.