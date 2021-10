சல்மான் கானுக்கு விடுதலை பெற்றுத் தந்த வக்கீல், ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கானுக்காக ஆஜர்.. காரசார வாதம்

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: போதைப்பொருள் பார்ட்டி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நடிகர் ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கான், மீண்டும் ஜாமீன் பெற முடியவில்லை. ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையை அக்டோபர் 20க்கு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.

அதேநேரம் ஆர்யன் கானுக்கு ஜாமீன் வழங்க கூடாது என்பதற்காக மகாத்மா காந்தியை மேற்கோள் காட்டி வாதிட்டார், போதை மருந்து தடுப்பு பிரிவு வழக்கறிஞர்.

மும்பை அருகே கப்பலில் வைத்து நடந்த பார்ட்டியில் போதை மருந்து பயன்படுத்தியதாக ஆர்யன் கான் உள்ளிட்ட சிலரை போதை மருந்து தடுப்பு பிரிவு கைது செய்துள்ளது.



Aryan Khan, son of actor Shah Rukh Khan, who was arrested in a drug party case, could not get bail again. The court adjourned the hearing on the bail petition to October 20. At the same time Narcotics Control Bureau's advocate argued that Aryan Khan should not be granted bail, citing Mahatma Gandhi. Shah Rukh Khan changed his son's lawyer. Now senior lawyer Amit Desai is appearing. Amit Desai earlier has been appearing for Salman Khan in connection with a case in which he allegedly killed a man who lying on the roadside.