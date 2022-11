ஜோடோ யாத்திரைக்கு 'பிரேக்'.. குஜராத் பக்கம் வண்டியை விடும் ராகுல்.. காங்கிரஸ் கட்சியினர் உற்சாகம்

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாரத் ஜோடா யாத்திரை மேற்கொண்டு இருக்கும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, குஜராத் சட்டசபை தேர்தலையொட்டி, ஜோடா யாத்திரைக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துவிட்டு குஜராத்தில் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட போவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் குஜராத் காங்கிரசார் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

குஜராத் தேர்தல் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 என இரு கட்டமாக நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜக ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.

கால் நூற்றாண்டு காலமாக ஆட்சி அரியணையை பிடிக்க கடும் போட்டி வரும் காங்கிரஸ் இந்த முறை பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் முழு வீச்சில் தேர்தல் வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

It has been reported that Congress MP Rahul Gandhi, who is carrying out the Bharat Joda Yatra in Maharashtra, will take a break from the Joda Yatra and engage in vigorous campaigning in Gujarat on the occasion of the Gujarat Assembly elections. Gujarat Congress is happy with this.