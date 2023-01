நிச்சயதார்த்தத்திற்கு அம்பானி வீட்டு மருமகள் ராதிகா மெர்ச்சன்ட் அணிந்த ஆடையின் விலை தெரியுமா?

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: உலக பணக்காரர்களுள் ஒருவரான முகேஷ் அம்பானியின் மகன் ஆனந்த் அம்பானிக்கும் ராதிகா மெர்ச்சன்டுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்த நிலையில் ராதிகாவின் ஆடைகள், ஆபரணங்களின் விலை குறித்த விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியாவின் மிகப் பெரிய கோடீஸ்வரராக உள்ளவர் முகேஷ் அம்பானி. இன்டர்நேஷனல் கோடீஸ்வரர்களுக்கு இணையாக இவர் வளர்ந்து வருகிறார். ஆசியாவில் இரண்டாவது மிகப் பெரிய பணக்காரர் இவர் ஆவார்.

இவருடைய மனைவி நீடா அம்பானி. இவர்களுக்கு ஆகாஷ் அம்பானி, ஆனந்த் அம்பானி என்ற மகன்களும் ஈஷா அம்பானி என்ற மகளும் உள்ளனர். ஆகாஷும் ஈஷாவும் இரட்டை பிறவிகள். இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது. இவர்கள் அண்டிலியா வீட்டில் வசித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Do you know how much cost that Radhika Merchant's engagement dress and her purse? She wore diamond necklace.