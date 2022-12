"பாரத ரத்னா கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை.. சாவர்க்கரை அவமதிக்காதீர்கள்".. பட்னாவிஸ் வேண்டுகோள்

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: "சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி வீர சாவர்க்கருக்கு பாரத ரத்னா விருது கிடைக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை.. ஆனால் அவரை தரக்குறைவாகவும், அவமதிக்கும் விதமாகவும் யாரும் பேசாதீர்கள்" என்று மகாராஷ்ட்ரா துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

சமீபகாலமாக, சாவர்க்கர் குறித்து ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில், தேவேந்திர பட்னாவிஸ் இவ்வாறு கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

"உண்மை என்னவென்று தெரியாமல் ஒரு சுதந்திரப் போராட்ட வீரரை கோழை என்றும், ஆங்கிலேயர்களின் ஆதரவாளர் எனக் கூறுவதும் மன்னிக்க முடியாது தவறு" எனவும் பட்னாவிஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

"Even if freedom fighter Veera Savarkar doesn't get the Bharat Ratna award... but nobody should talk about him in a derogatory and insulting way" Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said.