தலைக்கேறிய போதை.. மனைவியை கொடூரமாக தாக்கிய மாஜி கிரிக்கெட் வீரர் வினோத் காம்ப்ளி.. பாய்ந்த வழக்கு

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரரான வினோத் காம்ப்ளி மதுபானம் குடிக்கும் பழக்கம் உள்ளது. இந்நிலையில் இரவில் மதுபோதையில் அவர் தனது மனைவியை கொடூரமாக பான் சமையல் பாத்திரம் மற்றும் பேட்டால் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் தெண்டுல்கரின் நண்பராக அறியப்படுபவர் வினோத் காம்ப்ளி. பள்ளி பருவத்தில் இருவரும் இணைந்து பல சாதனைகளை படைத்துள்ளனர். அதன்பிறகு இருவரும் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்காக தேர்வாகினர்.

இதில் சச்சின் தெண்டுல்கர் போட்டிக்கு போட்டி ஜொலித்த பல உலக சாதனைகளை படைத்தார். ஆனால் வினோத் காம்ப்ளிக்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் அவ்வளவு சரியானதாக அமையவில்லை. வினோத் காம்ப்ளி இந்தியாவுக்காக 17 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 1087 ரன், 104 ஒருநாள் போட்டியில் 2477 ரன்கள் மட்டுமே குவித்துள்ளார்.

English summary

Former Indian cricketer Vinod Kambli is a heavy drinker. In this case, he brutally assaulted his wife and threw away the handle of the cooking utensil in the house at night while under the influence of alcohol, which has created a lot of excitement.