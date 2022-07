இன்னும் 5 வருசம் தான்.. இந்தியாவில் பெட்ரோலுக்கு தேவையே இருக்காது.. நிதின் கட்கரி பூரிப்பு!

Mumbai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மும்பை: இந்தியாவில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் பெட்ரோல் பயன்பாடு இருக்காது என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பேசியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா பல்கலைக்கழகத்தில் மத்திய போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரிக்கு கவுரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. இதனை மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் பகத் சிங் கோஷ்யாரி வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர்கள், பல்கலைக்கழக நிர்வாகிகள், மாணவர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari saud that petrol won’t be in usage in the country in the next five years. He took the example of bio-ethanol, which is being made in Maharashtra’s Vidarbha district, will be used in vehicles.